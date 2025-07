Zbirajo sredstva za stanovanje za begunce

Italijanski solidarnostni konzorcij ICS je zagnal kampanjo nabiranja finančnih sredstev La casa è il punto di partenza (Dom je izhodišče), ki poteka na tej povezavi. Cilj projekta je zbrati sredstva za ureditev in upravljanje stanovanja v Trstu z osmimi ležišči, namenjenega začasni nastanitvi beguncev in begunk. Gre za vmesno rešitev, dokler si ti ne najdejo bolj stabilnega in dolgoročnega bivališča.

V ICS opozarjajo na paradoks: tudi osebe z urejenim statusom v Italiji, rednimi prihodki in delovno pogodbo so pogosto izključene z nepremičninskega trga zgolj zaradi države izvora. »Dom je izhodišče, saj brez kraja, kjer bi lahko živel, lastne prihodnosti ni mogoče graditi – tudi če si se že integriral, se naučil jezika in našel zaposlitev,« so pri ICS zapisali v sporočilu za javnost.

Zbrana sredstva bodo namenjena kritju stroškov bivanja in aktivnostim, ki jih ICS izvaja z ljudmi, ki prebivajo v stanovanjih, s katerimi upravlja solidarnostni konzorcij. Podporniki bodo glede na višino donacije v zameno prejeli darilo: čaj v družbi gostov humanitarne organizacije, zbirko receptov ali solidarnostno večerjo v družbi osebja ICS, begunk in beguncev.