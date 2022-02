Zbiranje podpisov zaključili predčasno

Zbiranje podpisov za začetek referendumskih aktivnosti proti gradnji žičniške povezave med Barkovljami in Opčinami oz. Prosekom se je zaključilo predčasno. V openskem Prosvetnem domu in v centru mesta, kjer je bilo predvideno, da bodo pobudniki sprejemali podpisnike med 10. in 17. uro, so že v prvih urah zbrali več od predvidenih 500 podpisov, ki jih predvideva zakon. Občanke in občane zato obveščajo, da se je zbiranje na predvidenih mestih v Barkovljah, na Opčinah in Borznem trgu uspešno zaključilo.