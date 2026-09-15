Zbiranje sredstev za zakonca, ki jima je zgorela hiša

Po uničujočem požaru, ki je minuli petek zvečer zajel hišo v Ulici Tribel 24, blizu Rižarne, sta lastnika, zakonca Sandro Kvar in Paola Mozetic, pozvala k zbiranju sredstev za ponovni začetek. Na spletni strani GoFundMe sta odprla zbirko z naslovom La nostra casa è andata distrutta (Najina hiša je bila uničena), v kateri pojasnjujeta, da sta v požaru izgubila pohištvo, oblačila, osebne dokumente in spominke, ter da nujno potrebujeta prenočišče, oblačila in higienske pripomočke.

V pozivu poudarjata, da bo vsak, tudi manjši prispevek, v pomoč, enako vredno pa je tudi širjenje novice o nabirki. Do včeraj so na spletni platformi zbrali okrog 4500 evrov, doniralo pa je približno sto ljudi.

Ogenj je v petek zajel streho in stanovanje v prvem nadstropju. Gasilci so rešili moškega, ki je bil za kratek čas ujet v kopalnici, oba zakonca so zaradi vdihavanja dima prepeljali v bolnišnico. Poleg uničenega stanovanja sta bila začasno neuporabni še dve bivalni enoti.