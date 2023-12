Zbrali več kot 10 tisoč podpisov proti uničenju borovega gozdiča

Člani odbora Rešimo Burlo in borov gozdič na Katinari so s peticijo zbrali 10.236 podpisov in jih predali petim ministrstvom, deželni vladi, mestnim oblastem, podjetju Anas, Zavodu za varstvo kulturne dediščine, Univerzi v Trstu, zdravstvenemu podjetju Asugi in še drugim relevantnim deležnikom. Od njih zahtevajo, da ustavijo vse aktivnosti v povezavi s projektom prenove katinarske in gradnjo nove pediatrične bolnišnice, in se preusmerijo v rešitev, ki ne bi uničevala okolja.

Dotični odbor je kampanjo zbiranja podpisov začel 10. avgusta, končal pa jo je 20. novembra. Na sobotnem srečanju z novinarji v kavarni Knulp so potegnili črto pod kampanjo, ki so jo ocenili kot zelo uspešno. Njegov glasnik Paolo Radivo je spomnil, da je bila njihova kampanja nadaljevanje tiste, ki so jo januarja leta 2022 začeli dijaki in učno osebje slovenske srednje šole Sv. Cirila in Metoda in zbrali 600 glasov za ohranitev borovega gozdiča. »Letos poleti smo za cerkvijo Sv. Antona Novega začeli zbirati podpise in v dobrih treh mesecih zbrali 9600 podpisov. Tem smo dodali še tiste, ki so jih zbrali slovenski šolarji, in tako presegli mejo deset tisočih podpisov,« je na srečanju z novinarji dejal Radivo in dodal, da so peticijo podpisovali v glavnem Tržačani. Ti so se v njej jasno izrekli proti predvideni sečnji 500 borovcev.

Zaključka kampanje se je udeležil tudi pediater Marino Andolina, ki je še enkrat ponovil svoje že znano stališče, da bi s selitvijo pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo na Katinaro bil močno oškodovan center za presajanje organov. Ker načrt v novi pediatrični bolnišnici predvideva manj sob, kot jih ima sedanji Burlo, bi bil ta center deklasiran in ukinjen, je dejal pediater, ki je pripomnil tudi, da sedanjo pediatrično bolnišnico Burlo sploh ne pesti prostorska stiska, kot nekateri trdijo. Spomnil je na obnovitvena dela, ki so jih v tej bolnišnici izvedli v zadnjih letih in tudi na širitev prostorov v poslopja, ki so bila ob bolnišnici. Po njegovem ni dobrodošla niti promiskuiteta med odraslimi pacienti in malimi bolniki, do česar bi prišlo, če bi na Katinari združili dve bolnišnici.