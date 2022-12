Zapisane in nezapisane zgodbe Trebencev, ki so v preteklem stoletju doživeli vojno obdobje, so zbrane v novi strokovno-poljudni publikaciji Jutri bo nov dan - Trebče v boju za svobodo, ki jo je Založništvo tržaškega tiska (ZTT) vključilo v zbirko Spominske poti Slovencev v Trstu. Šestročno delo so podpisale domačinke Alina Carli, Eva Ciuk in Mija Kalc, ki so ob 70-letnici postavitve spomenika padlim Trebencem pred šestimi leti začele zbirati dragocena pričevanja.

Besedilo sestavljajo namreč zgodbe domačinov, njihovih staršev in dedov, ki so kljubovali fašističnemu nasilju in svojim potomcem omogočili svobodno življenje. To ni zgodovinska knjiga, poudarjajo avtorice v uvodu, ampak zbirka zgodb o vojni, »ki je zarezala v kleno kraško vas. Vas, ki je znala zaceliti svoje rane in z dvignjeno glavo stopiti na pot svobode.«

Spremno besedo so avtorice zaupale Stanki Hrovatin. Izid knjige je aktivistka označila kot praznik vseh, ki so ponosni na svoje korenine, in tudi sama je prispevala veliko gradiva. Pričevanja, fotografije in različne dokumente so sicer avtorice zbirale kar po domovih ali na srečanjih v vaškem Ljudskem domu.

