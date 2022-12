Združeni proti tovornjakom (video)

Dark Theme

Otroci in njihovi starši, pa tudi mladi in manj mladi Bazovci so danes dopoldne, točno ob 10. uri pokončno zakorakali po urbanem delu državne ceste št. 14, Reške ceste, ki vodi proti Pesku. Vsak je v rokah nosil dvojezični, slovenski in italijanski transparent z jasnim sporočilom – v vasi nočejo tovornjakov, se pravi Ne tir! Tako je tudi ime odboru vaščanov, ki je spodbudil današnji protest. Če jim nihče ne bo prisluhnil, sploh ne bo zadnji ...

Protestniki so zakorakali po cesti in za kakih 45 minut ovirali promet (FOTODAMJ@N)

Ob zahtevi po ukinitvi prehoda tovornih vozil po vasi, je bilo naštetih še veliko drugih zahtev, ki so čisto upravičene, smotrne in nikakor ne neuresničljive: omejiti hitrost v vasi, na primer, oz. poskrbeti za varno pot v šolo, postaviti merilce hitrosti, urediti prehode za pešce in pločnike oz. otoke za pešce, ki jih danes ni. Vsi ti ukrepi naj bi preprečili marsikatero nezgodo, do katere pride po nepotrebnem v vasi. Otroci so svoje transparente opremili z ličnimi risbami, na katerih je videti velike tovornjake in vozila, neupoštevane prometne znake ter črno-bele zebre.

