Karabinjerji so med obmejnimi kontrolami na avtobusu, ki je vozil v Romunijo, prestregli žensko na begu. Prestati mora eno leto zaporne kazni zaradi nespoštovanja prepovedi vrnitve v Italijo. Karabinjerji so žensko, sicer 35-letno državljanko Romunije, izsledili leta 2016 v Trstu med ljubezenskim zmenkom. Že tedaj so ugotovili, da je kršila prepoved vračanja v državo in so jo ovadili. Za njo so se nato izgubile sledi. Tokrat so jo aretirali in jo prepeljali v tržaški zapor.