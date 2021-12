V sredo zvečer so policisti odredili 15-dnevno zaprtje lokala Bar Ciò Là v Ul. Galatti. V minulih mesecih so namreč v lokalu večkrat posegli v poznih urah zaradi strank, ki so tam pijančevale in se vedle nasilno.

Septembra so policisti lokal že zaprli (tudi takrat za 15 dni), in sicer iz istih razlogov. Kljub prepovedi pa je gostinski obrat vsekakor nadaljeval sprejemati stranke. Med drugim je takrat v notranjosti lokala potekala tudi zabava, kar je zaradi protikoronskih ukrepov prepovedano.