Že šestdeset let prispevajo k oblikovanju pravičnejšega sveta

»V znanosti narodnost ni pomembna, nihče te ne vpraša po osebni izkaznici in nihče se ne na njeni podlagi odloča, ali bo delal s tabo, pa če si Palestinec, Izraelec, Američan ali kdo drug.«

Tako razmišlja Mohamed Faraj, palestinski fizik, ki je pred skoraj sedmimi leti prišel v Italijo in dela kot raziskovalec v Cernu v Ženevi, predvsem pa na Inštitutu za teoretsko fiziko v Trstu (ICTP), kjer je včeraj praznoval 60-letnico delovanja. Ob nelahkih razmerah, ki trenutno vladajo marsikje v svetu, je ta inštitut pri Grljanu danes tudi simbol realnosti, ki presega meje in narodnosti. Na inštitutu, ki ga je leta 1964 ustanovil pakistanski fizik in kasnejši Nobelov nagrajenec Abdus Salam v sodelovanju s tržaškim kolegom Paolom Budinichem, namreč delajo ljudje iz 150 držav.

»Znanost je bistvena za oblikovanje premišljenih politik in mednarodno sodelovanje, ki je potrebno za reševanje globalnih izzivov,» pravi direktor inštituta Atish Dabholkar. »Poslanstvo ICTP je zato danes enako pomembno kot v času Abdusa Salama: razvijati meje znanja in tako prispevati k oblikovanju pravičnejšega in bolj vključujočega sveta.«

Zunanji minister in podpredsednik vlade Antonio Tajani pa je v sporočilu, ki ga je poslal vodstvu inštituta, med drugim zapisal, da tudi znanost spodbuja dialog in mir, »S tržaškim znanstvenim središčem preučujemo možnost za usposabljanje raziskovalcev iz vseh držav Zahodnega Balkana, kar bo pripomoglo k ponovni okrepitvi vloge Italije v tej regiji.«