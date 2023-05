Želeli bi privabiti mlade in povezati vse slovenske čebelarje v FJK

»Naj medi,« so vzklikali v soboto na Opčinah ob prazniku Društva slovenskih čebelarjev Trst, ki je praznovalo deseto obletnico ustanovitve. 14. aprila 2013 je namreč enajst zanesenih čebelarjev ustanovilo društvo, ki združuje slovenske čebelarje s celotnega tržaškega območja. Začetke in prvih deset let delovanja je na slavnostni prireditvi, ki se je začela z mimohodom praporščakov in Čebelarsko himno, povzel predsednik društva Danijel Novak. Danes to šteje okrog 40 aktivnih čebelarjev in kopico drugih podpornih članov. »Naš glavni cilj ostaja ohranjanje slovenskega čebelarstva in gojenje slovenskega jezika,« je izpostavil predsednik.

Vvseh teh letih so navezali veliko stikov s sorodnimi društvi iz Slovenije, in sicer iz Pivke, Sežane, Kopra, Zagorja in Domžal, z društvoma iz Ribnice in Velikih Lašč pa so se tudi pobratili. »S svojim delovanjem želimo ozaveščati šolarje o pomenu čebel,« je izpostavil Novak, prav tako vsako leto obeležijo svetovni dan čebel, ki ga praznujemo 20. maja.

»Ustanovni člani niso pričakovali, da bo društvo tako zraslo. Za bodočnost imamo veliko načrtov, prizadevamo si predvsem, da bi vanj privabili tudi druge mlade čebelarje,« je še dejal predsednik. V ozadju pa še vedno tli zamisel, da bi v društvo povezali slovenske čebelarje iz celotne Furlanije - Julijske krajine.

Čebela »umre«, ne »pogine«

Slavnostni govor na prazniku so organizatorji zaupali Branetu Borštniku iz uredniškega odbora glasila Slovenski čebelar. Ta je spomnil, da so bili čebelarji prvi, ki so opozarjali na to, da je šla kmetijska politika z uporabo velikih količin kemikalij predaleč. Izpostavil je, da je bilo čebelarstvo v Sloveniji že od nekdaj pomembno, to se pozna tudi v jeziku, saj je slovenščina edini jezik v katerem čebela »umre« in ne »pogine«.

»Slovenci smo majhen narod, a smo uspeli prepričati svetovno javnost za ustanovitev svetovnega dneva čebel, čebelarstvo pa nam je uspelo vključiti na seznam nesnovne dediščine Unesca,« je še dejal Borštnik. Poudaril je, da moramo vsi skupaj čim bolj ščititi čebele, ki so vedno bolj ogrožene.