Zelena luč za informativne table, potujoča palačinkoteka pa ni prodrla

Postopek prvega participativnega proračuna Občine Dolina je tik pred ciljem. Od jutri bodo občani in občanke lahko glasovali za posamezne projekte in izbrali tiste, ki naj jih občina uresniči. Naj spomnimo, da je občina do 31. oktobra prejela 37 projektnih predlogov, nadzorna in koordinacijska komisija je preverila njihovo izvedljivost in jih naposled sprejela 20. Vsi so objavljeni na občinski spletni strani www.comune.san-dorligo-della-valle.ts.it, pod vsakim je zapisano, če je bil sprejet ali zavrnjen.

Kateri so bili odobreni?

Novembra smo objavili seznam vseh projektnih predlogov. Med tistimi, ki jih je komisija sprejela in so bili skladni s pravilnikom participativnega proračuna, so postavitev javne pitne fontane v Botaču in namestitev treh svetil z vgrajenim fotovoltaičnim panelom na igrišču parka v Žavljah. Da bi bil slednji nekoliko bolj privlačen, je bil sprejet tudi predlog za postavitev gugalnice, mize in klopi ter fontane.

Vsi predlogi za postavitev informativnih večjezičnih tabel z zemljevidi in orientacijskim orodjem za spoznavanje krajevne zgodovine, kulture in lokalnih tradicij na Krmenki, Lakotišču, pri Domju in Puljah, v Dolini, Krogljah, Mačkoljah, Križpotu, Boljuncu, Ricmanjah, Logu, Frankovcu in Žavljah, pa tudi v Dragi, na Pesku, v Borštu in Zabrežcu, na Jezeru in v Gročani so prodrli - pod pogojem, da bo predlagatelj odgovoren za pripravo besedil, zemljevidov, prevodov in vsega potrebnega.

Zavrnjeni z razlogom

Zamisel o pump tracku oz. stezi za rolkanje in kolesarjenje ni prodrla, med drugim, ker na občinskem območju ni primernih prostorov za njeno izgradnjo. Ravno tako ni šel skozi predlog o ureditvi območja okrog cerkvice sv. Lovrenca na Jezeru, saj so bili predstavljeni stroški podcenjeni in delo ni prednostno v sklopu sedanjega investicijskega programa.

Rdečo luč je dočakala postavitev igral in športnih pripomočkov v parku Hribenca v Zabrežcu, ker območje ni odprto za javnost in je predvidene stroške težko porazdeliti. Propadla je tudi ideja o potujoči palačinkoteki, ker predloga ni mogoče obravnavati kot institucionalnega, pa tudi pešpot med Domjom, Logom, Ricmanji in Borštom ne bo dočakala razsvetljave, klopi, pitnikov in postaj za telovadbo, ker je bil predlog vsebinsko in stroškovno preveč splošen.