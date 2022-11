Zelena odškodnina za Magdaleno

»Odbor za Magdaleno se je rodil iz ljubezni do mestne četrti, ki je bila pretežno slovenska in v kateri smo si že v petdesetih letih preteklega stoletja vsi prizadevali za izboljšanje kakovosti življenja,« je včeraj pri marketu Eurospar v Istrski ulici predstavnik odbora Valdo Cozzi uvedel javno srečanje. Magdalena se je od polovice preteklega stoletja zelo spremenila. Nekoč živahno območje je danes med najbolj zabetoniranimi v mestu. Leta 2008 so odpravili park nekdanje bolnišnice in posekali več stoletnih dreves. Po 13 letih je namesto zelenja zrasel market s parkiriščem, ob tem pa dva velika stanovanjska bloka. Odbor je nastal prav takrat, ko je na dan odprtja marketa pred enim letom prišel na kraj tržaški župan Roberto Dipiazza, ponosen na novo gradnjo. Manj zadovoljni so bili člani odbora oz. prebivalci, ki se še spominjajo let, ko so se kot otroci igrali v parku. »V sedemdesetih letih smo občani zahtevali avtobusno povezavo. Od takrat se domov lahko peljemo s številko 33. Kasneje smo se borili za ustanovitev osnovne šole Sergia Longhija, nekoč zasebnega zavoda, ki še danes deluje,« je spomnil Cozzi. Odbor si želi ponovne oživitve četrti med Trgom Pestalozzi in Ulico Campanelle, kjer večina prebivalcev danes samo prespi. Predlagajo ureditev zelene krožne poti, ki bi se začela za novimi bloki ob Centru za duševno zdravje v Ulici Costalunga, kjer bi lahko občina poskrbela za vzdrževanje in obogatenje zelenic.