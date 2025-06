»Zelenski, igralec, ki rešuje državo«

Februarja je na knjižne police priromala knjiga Kyiv. Una fortezza sopra l’abisso (založba La nave di Teseo) prevajalke in pisateljice Elene Kostjukovič. O knjigi, življenju, ki se v njej prepleta med preteklostjo in sedanjostjo, o družini in marsičem je avtorica v ponedeljek pripovedovala v tržaški knjigarni Ubik.

V Kijevu se je Elena Kostjukovič rodila. Tam je živela do 11. leta, potem so se z družino odselili v Moskvo, kjer je doštudirala na mestni državni univerzi. Sredi osemdesetih let je odpotovala v Italijo, ki je postala njen drugi dom, kjer se je poročila in poučuje rusko literaturo (nekaj časa tudi na tržaški univerzi). Od leta 2024 predava na daljavo za univerzo v Harkovu, kjer jo študenti spremljajo iz zaklonišč.

Knjiga združuje zgodovinsko pripoved, avtobiografske oziroma družinske prvine in pa raziskovanje dokumentov in knjig ter posledično duše kompleksnega mesta, ki so ga tako skozi čas kot tudi danes pretresale napetosti in konflikti, hkrati pa je bogato s kulturo in z zgodovino. »Postavila sem se v kožo svojih prednikov, kako bi ravnala jaz v določeni situaciji, kako bi se lahko stvari zavrtele in nastalo je nekakšno alternativno življenje, zgodba, ki niha med preteklostjo in sedanjostjo,« je zaupala.

Avtoričina zgodba Kijeva sega do današnjih dni, se pravi do rusko-ukrajinskega konflikta, dotika se vprašanja nacionalne identitete, jezika in kulture, ki so bili nekoč izključno ruski in »tako je bilo edino prav«. V pogovoru v knjigarni se je zaustavila pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem, »umetniku in igralcu, ki rešuje državo, ki je plastičen in eleganten hkrati, saj se zna prilagoditi situacijam«. Na današnjem zgodovinskem odru smo po njeni oceni potrebovali igralca in Zelenski je najprimernejši.