Železarna: Arvedi proti Fedrigi

Predsednik deželne vlade Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga naj ne meša kart na mizi na račun delavcev in oseb, ki so pošteno delale. To je oster poziv družbe Siderurgica Triestina, ki je kot del skupine Arvedi lastnica škedenjske železarne. Stališče se je danes pojavilo na profilu družbe na spletni skupnosti Facebook, potem ko so se v prejšnjih dneh zvrstili najrazličnejši odzivi na napoved lastnika Giovannija Arvedija, da je pripravljen zapreti plavž in koksarno, pri čemer je bil vse prej kot prizanesljiv do krajevnih dejavnikov, zlasti deželne uprave. Na Arvedijevo napoved je deželni predsednik Fedriga reagiral s priznanjem, da je lastnik železarne izpolnil skoraj vse točke programskega sporazuma, hkrati pa dejal, da bo za obvarovanje delovnih mest potrebno sodelovanje vlade in krajevnih uprav.

Pri družbi Siderurgica Triestina pa opozarjajo, da je deželna uprava Arvediju svojčas v pismu sporočila, da želi zapreti plavž in koksarno, sama pa se je obvezala, da bo rešila vprašanje delovnih mest. Skupina Arvedi je to vzela na znanje in izrazila pripravljenost k sodelovanju, zato naj si vsak prevzame svoje odgovornosti in naj ne skuša mešati kart na mizi, ampak naj se skupaj poiščejo najboljše rešitve za tiste, ki so delali korektno in v spoštovanju zakonov in določil, piše v zapisu, kjer se še poudarja, da skupina doslej še ni odpustila nikogar, niti nima namena to storiti.