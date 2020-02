Železniški muzej pri Sv. Andreju dobiva prve obrise

Prenova Železniškega muzeja na postaji pri Sv. Andreju poteka po predvideni časovnici. Gradbena dela na fasadi in strehi poslopja iz leta 1906 potekajo s polno paro, to prvo fazo del, ki je vredna okoli šest milijonov evrov, pa nameravajo zaključiti letos poleti. Potem bodo začeli z drugo fazo, ki predvideva popravila in prenovo notranjih prostorov, v katerih bo zaživel sodoben muzej. Pri tej bo posredno sodeloval tudi priznani tržaški grafik in občinski odbornik za kulturo v Cosolinijevi občinski upravi Paolo Tassinari: pred dnevi je bil imenovan za strokovnega svetovalca, ki so mu poverili pomembno funkcijo kulturnega mediatorja. V prihodnjih štirih mesecih bo moral Tassinari preštudirati, po kakšnem ključu bi bogato kulturno dediščino lahko umestili v nov muzej.

Tassinari je razložil, da bo na čelu ekipe, v kateri bo vsak deležnik prispeval pomemben delež. Glavna sogovornika bosta seveda združenje prostovoljcev Železniškega muzeja in Fundacija italijanskih železnic. »Sem del širše ekipe, ki bo pripravila smernice za bodočo ureditev muzeja. V tej prvi fazi bom skupaj z zadrugo Alea interpretiral gradivo, ki ga bo treba potem vstavili v projekt muzejske ureditve. Pripravil bom narativno strukturo, ki jo bo kasneje upošteval projektant muzejske razporeditve,« je svoj doprinos k novemu Železniškemu muzeju predstavil sogovornik.