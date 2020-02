Tržaško kavno podjetje illycaffè bo uradni coffee partner tedna ženske mode, ki se odvija v Milanu in bo trajal vse do 24. februarja. Posebno pomenljiva bo podpora kavnega podjetja v Fashion Hubu, kjer predstavljajo kolekcije uveljavljajočih se oblikovalcev in podjetij, ki se letos prvič nahaja v Palači Permanente: tu bodo uredili VIP Lounge, kjer si bodo novinarji, vplivneži in akreditirani kupci lahko privoščili oddih ob skodelici kave.