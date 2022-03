Ženskam ob strani

Tržaška kvestura je ob mednarodnem dnevu žensk s kombijem prisotna na Velikem trgu, kjer mimoidoče seznanja z delovanjem policije na področju preventive domačega in drugega nasilja nad žensko. Letake in informacije delijo v okviru širše kampanje, ki jo policija v sodelovanju z društvi in organizacijami vodi redno, skozi celo leto.

Včeraj je kvestorica Irene Tittoni podpisala Zeus, sporazum z društvom Interpares, ki sledi nasilnim moškim in jim nudi možnost spoznavanja posledic nasilnega obnašanja ter novih poti upravljanja čustev, ki vodijo v napad.

V enem letu je tržaška policija ustavila 13 moških, ki so napadli žensko za domačimi zidovi. Med letoma 2019 in 2021 je opazila porast primerov družinskega nasilja od 131 na 143 ter padec prijav za preganjanje in zasledovanje, ki so od 82 zdrsnile na 50. Več pa je bilo prijav zaradi spolnega nasilja (od 30 na 37).

»Nasilje nad žensko ne pozna premora in ne upada. Nasprotno. V Italiji vsak tretji dan umre ženska žrtev nasilja,« je spomnila kvestorica. Pojasnila je, da je policija uvedla več sistemov, s katerimi lahko ženske ali druga oseba, ki nasilje opazi, poiščejo pomoč. Lani je na primer na državni ravni izšla brošura z naslovom ... questo NON è AMORE, ... (to ni ljubezen), v kateri je policija zbrala pričevanja žrtev nasilja in objavila statistike. Iz teh izhaja, da je lani bilo v Italiji največ žensk žrtev nasilja na Siciliji (172), 70 % je Italijank, za njimi pa so Romunke, Maročanke, Ukrajinke in Albanke.