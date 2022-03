Petnajst visečih panojev z fotografijami nasmejanih znanstvenic visi v dvorani Trst mesto znanosti na železniški postaji na razstavi Le donne nella città della conoscenza - Ženske v mestu znanja, ki jo je visoka šola Sissa pripravila ob mednarodnem dnevu žensk. Razstavo, ki jo koordinira univerza Liberetà, bo na ogled do 14. maja ob petkih in sobotah med 16. in 19.30. Nastala je v sodelovanju s tržaško občino in univerzo ter s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine. Na včerajšnjem odprtju so prisotne nagovorili direktor visoke šole Andrea Romanino, tržaška podžupanja Serena Tonel in predsednica Sisse Medialab Anna Gregorio.