Ženski in moški pogled na umetnice

»Ženske so zadovoljne, če so na fotografiji videti mlade in lepe, moški pa imajo o svoji podobi veliko bolj prefinjeno idejo, sporočajo krepkost, oblast ali modrost in želijo biti privlačni.« Besede Mana Raya, ameriškega dadaista, slikarja in fotografa, sprejmejo obiskovalce razstave Io, lei, l’altra - Ritratti fotografici di donne artiste, ki so jo včeraj predstavili v Skladišču idej na tržaškem nabrežju. Rayov pristop spremlja obiskovalce skozi portrete in avtoportrete umetnic 20. in 21, stoletja, ki so se nastavile pred svojo kamero ali kamero drugega umetnika in s samim pogledom skozi objektiv posredovale ves svoj talent, popolnoma v nasprotju z željo po prikazovanju neke standardne lepote.

Zgovorni so portreti slikarke Leonor Fini, ki se je pred 90 leti postavila ajdovskemu slikarju Venu Pilonu, ali Meret Oppenheim, Tine Modotti in drugih umetnic, ki so postale dragocen del osebnih arhivov Edwarda Westona, Henryja Cartier-Bessona, Roberta Mapplethorpeja in drugih. Telesa, cela ali amputirana, kamuflirana v naravi ali enostavno postavljena na belo podlago, pogledi, barve, obleke in bolj ali manj šokantni prizori vabijo gledalca k razmišljanju o vlogi ženske v sodobni družbi in o tem, kako ženska gleda nase ter kako jo v posnetku interpretira moško oko.

Razstava, ki bo na ogled do 26. junija, je del trilogije, ki jo prireja deželna ustanova za kulturno dediščino ERPAC. V deželni galeriji sodobne umetnosti Luigi Spazzapan v Gradišču od Soči boo 14. maja odprli razstavo fotografskih portretov Artista + artista, prav tako maja – datuma še niso določili – pa bodo v palači Attems Petzenstein v Gorici gostili razstavo Riflessi. Autoritratti nello specchio della storia.