»Zgledu Kijeva so sledila druga ukrajinska mesta«

Nello Scavo, dopisnik dnevnika Avvenire in eno najimenitnejših peres, ki jih premore italijanski medijski prostor, bo danes ob 18. uri v gledališču župnišča na Trgu Rosmini predstavil svojo novo knjigo Kiev. Srečanje prireja tržaška Azione Cattolica v sodelovanju s Skupnostjo sv. Egidija, skupino Camminare insieme, gibanjem Focolari in pokrajinskim združenjem Acli.

Gre za dnevnik dogajanja v Ukrajini, od koder je novinar poročal o izbruhu vojne pred sedmimi meseci. V prvih »zmedenih dneh« so ga med poročanjem z bombardiranih območij med ognjem in dimom ukrajinski vojaki skoraj zamenjali za ruskega saboterja, malo je manjkalo, da bi ga ustrelili.

Danes mineva sedem mesecev od ruske invazije Ukrajine. Ste si ob izbruhu vojne predstavljali, da bo spopad trajal toliko časa?

V Kijev sem prišel 21. februarja, počilo je tri dni kasneje. Sprva nismo pričakovali napada na ukrajinsko prestolnico, ozračje je bilo umirjeno. Prva dva dni konflikta pa je med civilisti in vojaki zavladala panika. Kijevu se je približevala 60-kilometrska kolona ruskih tankov. Prepričani smo bili, da bo mesto padlo in bo v nekaj tednih vojne konec. V treh dneh se je situacija obrnila na glavo, razumeli smo, da bo vojna dolga.

Kje je prišlo do zasuka?

Kijev je v dveh dneh popolnoma spremenil svojo podobo, ljudstvo se je na invazijo odločno odzvalo, se povezalo z vojsko in organiziralo obrambo prestolnice. Zgledu so sledila druga ukrajinska mesta: če obstane prestolnica, lahko Rusom kljubujejo tudi drugi, so verjeli.