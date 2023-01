Zgodbe iz železne dobe na velikem platnu

Hema - zgodba o gradiščih je naslov dokumentarnemu filmu, ki ga bodo danes ob 20. uri predvajali v občinskem gledališču Verdi v Miljah. Gre za igrani dokumentarec, v katerem so želeli ustvarjalci filma prikazati, kako so ljudje živeli na našem območju pred skoraj tri tisoč leti.

Dogajalni prostor je postavljen v kaštelir nad Korošči (ital. Eleri) v miljski občini, čeprav so film snemali tudi na drugih lokacijah, na primer na gradišču v Slivnem. Kot dogajalni čas so ustvarjalci filma izbrali železno dobo, točneje osmo stoletje pred Kristusom. »V filmu prikažemo, kako so takrat živeli ljudje: kako so izdelovali keramiko, pridelovali sol, kako so potekali različni obredi, predvsem pogrebi,« nam je razložila avtorica besedila filma Lidia Rupel. Film je opremljen tudi s slovenskimi podnapisi.

Zgodba pripoveduje o deklici Hemi, ki uprizarja enega od ritualov iz tistega časa. V njem se znajde skoraj slučajno med igro in predlaga, da bi vanj vključili tudi majhno žival, ki jo najde, je dejala režiserka Francesca Mucignato. Lidia Rupel pa je dodala, da se del zgodbe odvija v preteklosti v 8. stoletju pr. Kr., drugi del pa v sedanjosti in prikazuje izlet osnovne šole na gradišče nad Korošci.