Zgodbe o vinu in njegovih ljudeh

Zgodbe o vinu in njegovih proizvajalcih, o našem ožjem in širše deželnem prostoru, o kulturi, zgodovini, kamnu in angelih bodo zaznamovale tudi zadnji del festivala Duino & book, ki so ga predstavili včeraj v mestnem hotelu Hilton. Festival, ki se je začel maja, se doslej ponaša z več kot 200 dogodki, do 18. decembra, ko se bo zaključil, pa jih ima na programu še dodatnih 44, je uvodoma dejal Massimo Romita v imenu organizatorja, skupine Ermada Flavio Vidonis. Festival, ki je lahko pri pripravi bogatega sporeda računal na deželno finančno podporo (sredstva iz več razpisov), bo presegel tudi domače meje in se spustil vzdolž italijanskega polotoka, pa tudi v sosednje Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško.

Začelo se bo v soboto ob 11. uri na Devinskem gradu, kjer bodo nagradili dobitnike prve izvedbe mednarodne nagrade Rainer Maria Rilke, v organizaciji društva Poiein, ki ga je včeraj zastopal Christian Sinicco. Svoja dela je poslalo 179 kandidatov, v finale pa se je naposled uvrstila deseterica. Kdo je bil najboljši, bo znano v soboto, »na dan dobre poezije«. Medtem je do 24. oktobra v cerkvi v Štivanu na ogled fotografska razstava Alla ricerca del milite ignoto, ki jo bodo novembra preselili še v kraj Borgo Ermada pri Terracini, kjer bo ravno tako zaživelo več prireditev.