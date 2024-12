Zgodbe o vzponih, ki so se zapisali v zgodovino Trsta

Čeprav je Trst mesto, ki ga obliva morje, je bil pogled njegovih prebivalcev že od nekdaj uprt v gore. Kako so vse od konca 19. stoletja nastajala prva tržaška alpinistična društva in kako so potekali prvi vzponi, prikazuje razstava Verso le vette. L’alpinismo a Trieste (Proti vrhovom. Alpinizem v Trstu), ki bo do junija na ogled na Gradu sv. Justa.

Franjo Marušič, Jože Cesar in drugi

Na ogled so postavili fotografije, opremo in drugo gradivo nekdanjih tržaških alpinistov in plezalcev. Večji prostor je posvečen 70-letnici italijanske odprave v Karakorum iz leta 1954 in osvojitvi vrha K2. Del razstave, ki obnavlja tržaško zgodovino alpinizma, pa obravnava tudi Slovensko planinsko društvo Trst in doprinos slovenskih plezalcev. Panoji obiskovalce nagovarjajo v treh jezikih: v italijanščini, slovenščini in angleščini. Organizatorka razstave je Občina Trst.

V obdobju med letoma 1927 in 1933 so bili slovenski plezalci zelo dejavni v Dolini Glinščice. Jože Cesar je pogosto plezal v navezi z Emiliom Comicijem, s katerim je tudi odprl novo smer v Loški steni v Julijskih Alpah. Pano, posvečen slovenskim alpinistom v Trstu, pa omenja še številne druge plezalce, med njimi tudi bazoviškega junaka Franja Marušiča.