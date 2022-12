Zgodovinske lokale združili v zemljevid

Mestno središče premore kar nekaj zgodovinskih trgovin in drugih lokalov, ki so vredni obiska. Znamenitosti, ki niso zanimive le za turiste, so od petka dalje sestavni del projekta Locali storici di Trieste, ki ga razvijajo združenje Confcommercio za Trst in Gorico, tržaška občine in fundacija CRTrieste v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in deželno turistično agencijo Promoturismo FVG.

Projekt ima namen, da promovira tiste prostore v središču mesta, v katerih se dejavnosti razvijajo že več kot 60 let v poslopju zgodovinskega interesa. Teh je uradno 61, »neuradno pa veliko več, saj ima Trst bogato trgovsko zgodovino,« je v petek ne predstavitvi projekta poudaril predsednik Confcommercio Antonio Paoletti, »ki jo je treba zaščititi. Med njimi je tudi znani »Giuseppe lo sloveno« (slavni bife Da Pepi). Prav bifejev, ki bi si zaslužili naziv zgodovinskega lokala, je v Trstu še veliko.« Na sedežu Confcommercio v Ulici Mazzini in kmalu na vseh turističnih točkah, bo na voljo večji zemljevid, ki vodi po zgodovinskih lokalih: 24 barov, kavarn in restavracij, 23 trgovin in 14 lekarn. Upravitelji in lastniki prostorov so prostovoljno pristopili k projektu, ki je sicer tudi spletno zelo zanimiv. Vse podatke o lokalih so na voljo na spletni strani www.confcommerciotrieste.it in na neposredni povezavi, ki jo ponuja QR koda na omenjenem zemljevidu.