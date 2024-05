Zgonik se pripravlja na Občinski praznik

Vse je nared na prireditvenem prostoru pred zgoniško občino, kjer bo v prihodnjih dneh zaživel Občinski praznik z 59. razstavo vin. Dogajanje bo že danes uvedel degustacijski večer s prigrizkom Vitovska, mon amour ob 19. uri v občinski vinoteki, kjer bo svoje vino predstavila velika večina kmetij, ki obratujejo na občinskem ozemlju. Izkupiček večera bodo namenili dobrodelni organizaciji.

Najboljša vina in olja pa bodo ocenjevali in nagradili od petka do nedelje, ko se bodo za lovoriko potegovali vinarji Marko Milič, Martin Lovrenčič, Gigi Furlan, Jožko Colja, Ervin Doljak, Marvin Pipan, Rado Milič, Dimitri Žbogar ter kmetije Štolfa, Ostrouška in Fabjan.

»Na Občinskem prazniku se kultura druži z socialo, športom in promocijo lokalnih proizvodov,« je na včerajšnji predstavitvi dejala zgoniška županja Monica Hrovatin. Uradno odprtje bodo priredili jutri ob 18. uri v družbi župana občine Montalcino Silvia Franceschellija, enega izmed ustanoviteljev združenja Mesta vina, h kateremu je zgoniška občina pristopila lani.

Jutri, na prvi dan 59. razstave vin, bodo organizatorji, to so zgoniška občina, društvo Rdeča zvezda in druga lokalna društva, po srečanju s Franceschellijem postregli z odprtjem razstave Ženska duša v barvi in vezenini v pritličnih prostorih občine. Tu bodo na ogled dela 30 tečajnic, ki so skoraj dve leti obiskovale tečaj za izdelovanje narodnih noš s Silvo Perčič. Krajši tečaj so imeli tudi otroci zgoniške osnovne šole, ki bodo prav tako razstavljali svoja dela. Na občini bodo medtem med 18. in 20. uro prostovoljci združenja darovalcev kostnega mozga ADMO odvzemali vzorce sline vsem obiskovalcem med 18. in 35. letom starosti, ki se želijo vključiti v seznam darovalcev kostnega mozga. Organizatorji opozarjajo, naj kandidati eno uro pred odvzemom vzorca ne jedo, pijejo ali poljubljajo drugih ljudi. Večer na prireditvenem prostoru bo potekal v družbi Rujnih muzikantov.

Sobotni popoldan bo namenjen otrokom. Za animacijo bo skrbelo društvo Dom Briščiki od 16. ure dalje, ob 17.30 bodo nastopile otroške plesne skupine društva Rdeča zvezda. Ob 18.30 bo zaigrala skupina Gas Kras, od 19.30 pa Vipavski kvintet.

V nedeljo prirejajo degustacijski pohod Gemina&Taste med 13. in 16. uro. Med 16. in 21. uro bo društvo Equilandia na travniku za osnovno šolo vabila otroke na sprehod s konji. Ob 16. uri bo društvo Drago Bojan priredilo likovno delavnico, istočasno bo na voljo krajši tečaj pokušnje vin. Pol ure kasneje bo Shinkai Karate klub predstavil karatejsko šolo, med 16. in 19. uro pa bo mogoče obiskati zvonik zgoniške cerkve v družbi goriških pritrkovalcev; priporočena je športna obutev. Ob 17. uri bo nastopila Godba Salež, ob 18.30 pa bo napočil čas za nagrajevanje najboljših vin in olja. V slovo bo zvečer zaigrala skupina Nebojsega.

Vse dni bodo v različnih prostorih na ogled razstave, ogled botaničnega vrta Carsiana bo brezplačen, Briškovske jame pa po znižani ceni.