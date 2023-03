Žičnica na Deželnem upravnem sodišču FJK

Enajst občank in občanov je danes zjutraj uradno vložilo tožbo na Deželno upravno sodišče FJK (TAR) proti občinskemu načrtu za gradnjo žičniške povezave med Trstom in Krasom. Z utemeljitvami in podrobno študijo so se predstavili tisti prebivalci območja med Barkovljami in Opčinami, katerim grozi razlastitev, in oni, katerim naj bi dela za namestitev naprave in njeno delovanje močno vplivali na vrednost zemljišč oz. nepremičnin.

Tožbo so utemeljili s tremi glavnimi argumenti. Na vrh so postavili vpliv gradnje na okolje. Gozd Boved, ki bi bil v primeru izvajanja del hudo prizadet, sodi v seznam zaščitenih območij Natura 2000. V njem je namestitev žičniške povezave prepovedana. S tem povezan je drugi del dokumentacije, ki spremlja tožbo, saj se občani naslanjajo na mnenje deželnega Zavoda za arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine, ki ni sprejel predlagane spremembe v krajinskem načrtu, prav zato, ker bi nova gradnja prizadela zaščiteno območje Natura 2000.

Nazadnje pa so pod drobnogled postavili še motivacijo, s katero je Občina Trst utemeljila nastanek žičniške povezave pri predstavitvi projekta in njegovi vključitvi v Načrt za okrevanje in odpornost. »Da načrtujejo žičnico, ker želijo razbremeniti glavne prometnice, ki peljejo v Trst, ni verodostojno, saj se občina pri načrtovanju ni posvetovala s prebivalci, ne v mestu ne na Krasu, to je s prvimi potencialnimi uporabniki,« je včeraj na javnem srečanju v Novinarskem krožku pojasnil William Starc, predstavnik gibanja nasprotnikov žičniške povezave No Ovovia. Opozoril je med drugim na pomanjkljivo dokumentacijo, ki jo je občina dala v javnost, predvsem tisto, ki zadeva vplive burje, požarov in drugih naravnih pojavov.

