Žičnici bi se lahko odrekli za poldrugi milijon

Občinski uradi so potrdili, da se Občina Trst iz projekta gradnje kabinske infrastrukture lahko umakne brez plačila zamudnih obresti podjetju Leitner, s katerim je že pred časom sklenila pogodbo o javnem naročilu. Temu je do zdaj že izplačala stroške za projektiranje, za izdelavo študije izvedljivosti in za pripravo okoljske dokumentacije. Ti stroški so znašali malo manj kot 1,4 milijone evrov. To pa je tudi vse, kar bi stalo davkoplačevalce, če bi se zdaj umaknili iz projekta.

O tem je beseda tekla na včerajšnjem sestanku svetniškega odbora za transparentnost, katerega se ni udeležila pristojna za naložbe v mestni vladi Elisa Lodi, kar je levosredinska opozicija ocenila za nesramno, saj je več kot očitno, da se oblasti izmikajo odgovornosti in da so po kostanj v žerjavico poslale tehnike. Predsednica odbora za transparentnost Giorgia Kakovic je spomnila, da je odbornici Elisi Lodi poslala vabilo, na katerega pa ni niti odgovorila.

Sestanka sta se udeležila generalni direktor Fabio Lorenzut in odgovorna oseba za javno naročilo Giulio Bernetti. Mestni svetnik Riccardo Laterza (Zdaj Trst) je od njiju želel izvedeti, če Občina Trst lahko prekine pogodbo o javnem naročanju, tudi če niso izpolnjeni pogoji. Izpostavil je 9. člen pogodbe, po katerem javni naročnik ni dolžan izvajalcu izplačati penalov, če niso izpolnjeni predpogoji za začetek del. Med temi se omenja negativno okoljsko mnenje. Po tem členu bi torej naročnik moral izplačati samo stroške, ki so se v tem času nabrali, pravi člen pogodbe o javnem naročanju. Laterzo je zanimalo, kaj bi se konkretno zgodilo, če bi se Občina Trst umaknila iz projekta.

Generalni direktor Lorenzut je odgovoril, da si je Laterza že z branjem pogodbe sam odgovoril in da lahko sam doda zelo malo. Potrdil je, da je klavzula zelo jasna in da je Občina Trst v primeru prekinitve pogodbe dolžna plačati samo dozorele stroške.