Žičnici nasprotuje 65 odstotkov Tržačanov

Žičnica bo predmet deželne volilne kampanje Francesca Russa iz vrst Demokratske stranke. To je aktualni deželni svetnik napovedal danes v kavarni San Marco, kjer je predstavil izsledke ankete, ki jo je naročil agenciji Ixè. Iz nje izhaja, da kar 65 odstotkov občanov in občank nasprotuje gradnji žičniške infrastrukture, 72 odstotkov je prepričanih, da z žičnico ne bodo rešili problema prometnih zamaškov na severni obvoznici, 56 odstotkov pa bi jih raje imelo tramvajsko povezavo. V anketo so vključili 600 Tržačanov.

