Žičnico bo gradilo podjetje Leitner v navezi s furlanskim Icopom

Gradnjo žičnice si je dokončno zagotovilo južnotirolsko podjetje Leitner, so sporočili z Občine Trst, v navezi s furlanskim Icopom. Vključeni bosta še podjetji Cogeis in Step Impianti. Rezultat razpisa so potrdili po pregledu in temeljiti tehnični analizi ponudbe.

Kot smo pisali, je podjetje Leitner z boljšo ponudbo premagalo edinega tekmeca, ki se je še prijavil na razpis, in sicer avstrijsko podjetje DoppelMayr.

Pri tehničnem vidiku je imelo nekoliko boljše točkovanje podjetje Leitner, do večje razlike pa je prišlo pri izpodbijanju začetne cene del, ki jo je občina določila pri 52 milijonih evrov. Podjetju DoppelMayr je namreč ceno uspelo znižati za približno 2,5 odstotka, podjetju Leitner pa za 8,8 odstotka.