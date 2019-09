Zidaricheva Vitovska 2017 na 43. mestu v Italiji

Vitovska praprovskega vinogradnika Benjamina Zidaricha se je ponovno uvrstila med 50 najboljših vin v Italiji. Na lestvici Biwa (Best Italian wine awards), ki jo vsako leto sestavlja mednarodna žirija pod vodstvom svetovno znanega italijanskega someljeja Luce Gardinija, se je Zidaricheva Vitovska 2017 uvrstila na 43. mesto.

Lestvico, ki jo spremlja članek novinarja Luciana Ferrara, je v nedeljo objavil milanski dnevnik Corriere della sera, Zidarich pa je edini vinar s Tržaškega in eden od dveh iz Furlanije Julijske krajine, ki se jima je uspelo uvrstiti na lestvico Biwa. Drugi je Dario Coos iz Nem, čigar Picolit 2016 je zasedel 27. mesto. Prvo mesto je tudi letos zasedla Sassicaia, tokrat iz leta 2016, ki jo pridelujejo na posesti San Guido v Toskani. Na drugo mesto se je uvrstil Barolo Monvigliero 2015 iz kleti Burlotto v Piemontu, na tretje pa Terminum 2016, traminec zadružne kleti Tramin, v kateri je soudeleženih kakih 300 pridelovalcev iz Južne Tirolske.

Praprovski vinar, ki bo čez nekaj ur dvignil priznanje v Milanu, je razumljivo zelo zadovoljen z dosežkom, po njegovih besedah pa gre za priznanje za vse kraške vinogradnike in vinarje, katerih proizvodi so v zadnjih letih dosegli visoko kakovostno raven. Je pa to priznanje tudi sad dolgoletne promocije vitovske, vinske sorte, ki se počasi uveljavlja v svetu. Vitovska je tudi zelo enostavno vino, ki ima veliko mineralnosti, taka vina pa so všeč ljudem. Tudi Kras je na splošno zelo zanimiv, ker je majhen in vsi proizvajalci so mali obrtniki: »To je velika prednost v trenutku, ko se ves svet vrti okoli industrije in velikih kmetij,« pravi Zidarich, ki bo grozdje v svojih vinogradih začel trgati predvidoma konec tega tedna: trenutno se po njegovih besedah obeta zelo dobra letina.