Živahne barve moči Fride Kahlo

Fridi Kahlo ni manjkalo težkih, bolečih in hudih preizkušenj. Čeprav je bila stara le 47 let, ko je zapustila ta svet, pa je dokaj kmalu postala prava ikona mehiške in svetovne umetnosti, simbol ženske moči, upora, strasti,vztrajnosti, ki gre onkraj vsega hudega, s čimer te lahko postreže življenje. Fridine žive barve, kaos, življenjskost se bodo od jutri (12. marca) do 23. julija polastile nekdanje ribarnice na tržaškem nabrežju. Po Rimu, Milanu in Neaplju se je razstava Frida Kahlo. Il caos dentro (Frida Kahlo, notranja zmeda) na pobudo tržaške občine in s podporo številnih partnerjev izkrcala še v Trst.