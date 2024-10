Življenje v Trstu med in po angloameriški vojaški upravi

»1954 -Trst po Ameriki« je naslov projekta, ki bo od danes (ponedeljka) nudil filmsko produkcijo, glasbo, okroglo mizo in fotografsko razstavo, na kateri bodo tudi fotografije, ki so se z velikimi črkami zapisale v zgodovino. Žanrsko raznolik projekt je oblikoval Circolo della Cultura e delle arti pod okriljem Dežele FJK in Fundacije Casali, z njim pa želijo obeležiti 70-letnico vrnitve Trsta Italiji in obnoviti dogajanje v Trstu med anglo-ameriško vojaško upravo.

Dogajati se bo začelo nocoj (ob 18. uri), ko bo v dvorani Trst 1954 v gledališču Rossetti potekala razprava o življenju Američanov v Trstu med vojaško upravo. Predvidena je tudi projekcija dokumentarca I nostri giorni americani, pod katerega sta se podpisala Chiara Barbo in Andrea Magnani. Ob 19. uri bo sledila še projekcija dokumentarca Le ragazze di Trieste, ki v fokus postavlja zgodbe Tržačank, ki so v 50-tih letih emigrirale v ZDA.

Jutri (ob 17. uri) bo v Mali dvorani Operne hiše Verdi potekala okrogla miza z naslovom 1954: Trst po Ameriki. Med tradicijo in inovacijo. Spregovorili bodo ugledni intelektualci. Ob 18.30 bo sledil koncert tria Les Babettes. V sredo ob 18.30 bo v konservatoriju Tartini na programu koncert jazzovskega orkestra. V ponedeljek, 28. oktobra, bodo v Ul. Besenghi 16 odprli fotografsko razstavo.