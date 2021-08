Živo ob praznovanju sv. Roka

Praznovanje sv. Roka združuje in enoti vasi in ljudi Občine Devin - Nabrežina. Koronskim omejitvam navkljub bo mesec avgust priča številnim družabnim dogodkom s kulturnimi, športnimi in glasbenimi odtenki. Program prireditev, ki bodo potekale v organizaciji krajevnih društev in pod geslom In zdej nas varje sv. Rok, so danes (3. avgusta), predstavili na sedežu Občine Devin - Nabrežina. Le-ta je tudi pokroviteljica praznovanja, kateremu sta podporo zagotovila Zadružna kraška banka Trst Gorica in Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Uvod v praznovanje bo 13. avgusta z odprtjem razstave Leseni reliefi Miloša Kalca ob 18.30 uri v Kavarni Gruden. Uradni začetek dogajanja pa bo 16. avgusta, s sveto mašo ob 18. uri, medtem ko bodo ob 19. uri v Kulturnem domu Iga Grudna odprli razstave Peki in nabrežinske pekarne, Čipke, barva, kamen ter razstavo društva Kalunca iz Pliskovice in skupine Klinčki in kušinčki z akademsko slikarko Mojco Senegačnik in fotografom Jadranom Čehom. Ob 20.30 bo na igrišču Sokola sledilo uradno odprtje s podelitvijo občinskih priznanj dvema zaslužnima kulturnima delavcema v Občini Devin - Nabrežina. Ob tem bo nastopil orkester Glasbene matice z dirigentom in harmonikarjem Igorjem Zobinom ter kitaristom Markom Ferijem.

20. avgusta bodo od 20.30 dalje na igrišču Sokola zadonele melodije narodnozabavne glasbe ansamblov Naši Fantje in Razigrani kvintet, 21. avgusta pa se bo dogajanje pričelo že ob 9. uri s turnirjem v odbojki na mivki. Sledil bo koncert Godbenega društva Nabrežina ob 19.30. Nazadnje bo konec večera okronala še dobra volja s Festivalom smeha ob 21. uri s Kababaretkami ter humoristoma Žanom Papičem in Borisom Devetakom. Zaključni dan praznovanja sv. Roka bo 22. avgusta: ob 9. uri bosta slovesna maša pred cerkvijo sv. Roka in procesija po vasi, praznični dan se bo nato zaključil s koncertom glasbene skupine Zvita feltna na igrišču Sokola.