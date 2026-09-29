Vabijo k izpolnitvi vprašalnika o ranljivosti

V prihodnjih tednih bo na spletu in na več mestih v občini na voljo vprašalnik, ki sta ga pripravili Občina Devin - Nabrežina in prostovoljska organizacija Associazione La Pineta Amici Hospice e Cure Palliative. Namen vprašalnika je zbrati izkušnje ter ugotoviti potrebe občank in občanov, ki so se zaradi bolezni v družini srečali s položaji ranljivosti.

Vprašalnik je anonimen in ga je lahko izpolniti, to bo mogoče storiti do konca novembra. Rezultati raziskave bodo nato objavljeni decembra. Namen raziskave je prispevati k boljšemu prepoznavanju potreb, razpoložljivih virov in možnih oblik podpore v skupnosti.Pobudo so pred dnevi predstavili v dvorani občinskega sveta v Nabrežini, navzoči so bili občinska odbornica za socialno politiko Marjanka Ban, odbornica za proračun Irene Blasig ter predstavniki društva, ki s svojimi prostovoljci že več kot 25 let pomaga bolnikom v hospicu nabrežinskega doma Pineta del Carso in njihovim svojcem.Raziskava je prvi korak širšega procesa, katerega cilj je okrepiti in razširiti obstoječo mrežo solidarnosti in sočutja na območju občine ter v tovrstne aktivnosti vključiti občane, društva, službe in druge ustanove ter organizacije. Cilj je spodbujati bolj povezano in solidarno skupnost, ki zna prepoznati in obravnavati položaje ranljivosti.

Projekt, ki ga izvajata Občina Devin - Nabrežina in društvo La Pineta Amici Hospice e Cure Palliative, je namenjen razvijanju sočutne skupnosti na območju občine po vzoru modela, ki ga je oblikoval avstralski sociolog Allan Kellehear. Gre za pristop, pri katerem so skrb, solidarnost in podpora ranljivim osebam postavljene v središče delovanja skupnosti in njenega vsakdana. Model predvideva vzpostavitev mreže občank in občanov, prostovoljcev, društev in strokovnih delavcev, ki lahko s sodelovanjem ter izmenjavo znanja, izkušenj in virov podpirajo ljudi, ki se soočajo s hudo boleznijo, umiranjem ali žalovanjem.

»Naše območje je bogato s športnimi in kulturnimi prireditvami ter različnimi oblikami druženja, ki jih organizirajo društva. Prostovoljstvo je zelo razširjeno in dragoceno, saj s svojim kakovostnim delom pomembno prispeva k življenju naše skupnosti. Kljub temu menim, da je v vsakem izmed nas še prostor za nekaj več: za pozornost do ljudi, ki preživljajo težke trenutke ali skrbijo za bolne oziroma pomoči potrebne družinske člane. Projekt Sočutna skupnost nagovarja ljudi, ki so pripravljeni pomagati, naši občani pa so pravi naslovniki tega sporočila. Zato vse vabim, naj izpolnijo vprašalnik, če pa bi želeli nameniti nekaj svojega časa, naj stopijo v stik s prostovoljskimi društvi in organizacijami, ki delujejo tudi v naši občini,« je povedala odbornica Marjanka Ban.

Vprašalnik je na voljo v več krajih v bočini, lahko pa ga snamete na tej povezavi.