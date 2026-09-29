Vse več dogodkov za Slovenski pozdrav Barkovljanki

»Ščepec slovenščine in naše kulturne dediščine« bo tudi letos bogatil dogajanje okrog velike tržaške regate Barcolane. Niz prireditev in dogodkov pod skupnim imenom Slovenski pozdrav Barkovljanki spremlja že nekaj let regato z vse bogatejšim programom. Kaj nas čaka v prihodnjih dneh, smo izvedeli včeraj v Gregorčičevi dvorani na Zvezi slovenskih kulturnih društev, kjer je dogodke razkril Evgen Ban. Te najdemo tudi na strani www.slove.eu (s podrobnimi informacijami), za katero je poskrbela družba Tmedia.

Povezovalni člen večdnevnega dogajanja je Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu. S tako uverturo v Barcolano pride do izraza tudi slovenska komponenta prestižne regate, je ugotavljal generalni konzul Tomaž Kunstelj, ki je poudaril pomen povezovanja jadralcev ter priložnost, da se slovenska narodna skupnost predstavi s svojimi dejavnostmi. »Ste simbol trdoživosti in kljubovanja,« je potrdil.V program so vključeni dogodki, ki jih prireja Slovensko stalno gledališče, Jadralni klub Čupa, Društvo slovenskih izobražencev, Založba Mladika, Tmedia, SDGZ in Okusi Krasa, Kmečka zveza, 2Scomputers, Ad Formandum, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, krožek Krut, Zveza slovenskih kulturnih društev, Tržaški pomorski klub Sirena, AŠD Mladina, SK Devin in SK Brdina.