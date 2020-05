ZKB podarila dva defibrilatorja policijskemu motoklubu

Zadružna kraška banka Trst Gorica je podarila dva polavtomatska defibrilatorja tržaški delegaciji državnega policijskega motokluba, ki je letos odprl izpostavo tudi v Trstu. Posvečena je dvema mladima policistoma, ki sta 4. oktobra lani tragično izgubila življenje med opravljenjem svojega poklica.

Klub povezuje aktivne in upokojene operaterje državne policije ter operaterje drugih sil in se ukvarja z družbeno oz. dobrodelno dejavnostjo. Člani ob potrebi sodelujejo s tržaško kvesturo in okoliškimi občinskimi upravami ter pri množično obiskanih dogodkih, kot so npr. dirke ali sprevodi. Z dvema defibrilatorjema, ki jih podarja ZKB, bo klub opremil dve vozili, ki bosta lahko v primeru potrebe posredovali v nekaj minutah.