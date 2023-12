Zlati sv. Just znanju in vnemi

Izobraževanje, študij in raziskovanje predstavljajo v današnjih temnih časih svetlo upanje za prihodnost. V to so prepričani pri deželnem novinarskem sindikatu Assostampa, zaradi česar so zlatega sv. Justa danes dopoldne v prostorih tržaške mestne hiše podelili Univerzi v Trstu, ki obhaja letos stoletnico ustanovitve.

»Mislili smo, da so vojne mimo, da bomo odslej živeli v miru, pa sta pred nami konflikta v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu - razdrobljena tretja svetovna vojna, kot jo je imenoval papež – pa še nešteto drugih vojn, o katerih nihče ne poroča,« je zbrane nagovoril predsednik Assostampa Carlo Muscatello. Znanje je torej upanje za prihodnje rodove.

Rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda je ob zahvali opozoril na kompleksno univerzitetno realnost s 1400 zaposlenimi, 20.000 študenti, veliko stavbno dediščino in ambicioznimi projekti, ki so vključeni v mesto. »Zaradi vse večje sinergije z drugimi ustanovami na tem območju pa si lahko prizadevamo za doseganje velikih ciljev, ki lahko dajejo upanje za prihodnost.«

V letih je zlatega sv. Justa prejelo veliko znanstvenih ustanov, velik del katerih se je rodilo v univerzitetnih klopeh, je spomnil. »Pogosto se pritožujemo, da so naši mladi nezanesljivi, vendar lahko zatrdim, da so izjemni, da imajo velik potencial in da jih moramo kot univerza najprej postaviti v položaj, ki jim bo pomagal izraziti svoje talente,« je prepričan. Dodal je, da mora Trst razumeti, da je univerzitetno mesto, da privablja mlade ume iz drugih italijanskih dežel in iz tujine, ki bogatijo mesto, ki jih vse bolj potrebuje,» je sklenil Di Lenarda.

Andreini Contessa je v nekaj borih letih uspelo čarati, kar je dokaz, da kjer je volja, je moč, je poudaril Muscatello. Enemu od tržaških biserov – Miramarskemu gradu in parku je povrnila nekdanji blišč in posledično pomen, kar je v sedanjem turistično vse bolj vabljivem Trstu nadvse pomembno. Priznanje ji je v imenu tržaških kronistov podelil novinar Furio Baldassi, ki je potrdil, da je izraz tistega dela mesta, ki bolj malo govori, a veliko dela, z odločnostjo in strastjo.

Da se je s predanostjo in navdušenjem posvetila estetičnemu in kulturnemu prerojenju Miramara in mu povrnila vlogo, ki si jo zasluži v mestu in v svetu, je zaupala nagrajenka.