Nagrado zlati sveti Just letos prejme Gianfranco Sinagra, direktor kardiologije in kardiokirurgije pri Asugiju. Posebno plaketo bo posmrtno prejel glavni urednik časopisov Il Piccolo in Messaggero Veneto Omar Monestier, ki je prezgodaj preminil letos avgusta. Tako je določil deželni enotni novinarski sindikat Assostampa.