Zlatorumena promocija Krasa in njegovega vina na Barcolani

Nedelja na Barcolani je bila popolna. Po več deževnih dneh si boljšega vremena skoraj ne bi mogli želeti: sonce, morje, ravno prav vetra (za nekatere še vedno premalo), napeta jadra in množica jadrnic v Tržaškem zalivu. Prizor, ki ga je težko opisati z besedami. Še težje pa je opisati občutke, ko si del te zgodbe tudi sam.

Na krovu jadrnice velikanke New Zealand Endeavour, ene od zvezd oceanskega jadranja, je na letošnji Barcolani jadral tudi Kras - s svojimi vini, ljudmi in zgodbo, ki jo velja deliti dalje. Člani Društva vinogradnikov s Krasa in LAS Kras so se povezali z ladjarjem Eziom Tavasanijem z željo, da bi kraško identiteto ponesli tudi na morje, na eno največjih mednarodnih jadralnih prireditev, kjer se srečujejo ljudje z vsega sveta. V ospredju niso bila samo vina, temveč tudi ljudje, njihovo delo in kraška zemlja, ki daje njihovim pridelkom tako prepoznaven značaj.

Ko je burja v zalivu napela velika zlatorumena jadra velikanke, je bila zamisel uresničena. Razpoznavne barve vitovske so na modrini morja in med pretežno belimi ali črnimi jadri izstopale že od daleč. Tudi napisa Mare e Vitovska in Morje, ki je kraljeval na jadru, ni bilo mogoče spregledati. A zgodba se z Barcolano ne končuje. Sporočilo s Krasa bo na jadrih nadaljevalo pot proti drugim pristaniščem - v soboto v Benetke, nato pa še v Neapelj. Za začetek.

Osemčlanski profesionalni posadki, ki jo je vodil Tavasani, se je na nedeljski regati pridružilo še pet domačih in nič manj pripravljenih jadralcev. Franz, Mirko, Mauro, Paolo in Sandi so še s kopico krajevnih jadralnih pomočnikov prispevali k temu, da je New Zealand Endeavour priplula na cilj na 28. mestu.