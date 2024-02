Zmanjkali so mladi »klasiki«

Pri skupnem številu prvošolcev, ki bodo v prihodnjem šolskem letu na Tržaškem prvič stopili v učilnice drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom, ne bo prišlo do večjih sprememb. Svetoivanska višješolska središča naj bi od septembra dalje obiskal le en dijak več kot lani, čeprav se lahko do septembra še marsikaj spremeni. S prvimi podatki ob zaključku vpisov so ravnatelji zadovoljni, kljub temu, da se na nekaterih smereh beleži strm upad števila dijakov v prvem razredu, nikjer pa ni večjih vzponov.

Izstopa podatek z liceja Franceta Prešerna, kjer je trenutno skupno 310 dijakov, toda kaže, da prvega razreda klasične smeri, v katero se je do včeraj vpisala samo ena dijakinja, septembra ne bo.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.