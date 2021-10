Zmeda na šolah in v vrtcih zaradi stavke

Zaradi stavke proti obveznemu covidnemu potrdilu je v vrtcih in na šolah nastalo kar nekaj zmede. Ponekod je odpadel pouk, drugje pouk poteka redno, na nekaterih šolah oz. vrtcih pa bo pouk morda skrajšan in starše obveščajo, naj pokličejo po telefonu in se o tem pozanimajo.

Na openski osnovni šoli je pouk odpadel, prav tako tudi v Barkovljah in v vrtcu na Proseku, kjer je med drugim odprta italijanska sekcija. Pri Sv. Ivanu poteka pouk normalno bodisi na osnovni kot na srednji šoli. Jasli pri Sv. Jakobu so normalno odprte, vrtec na Opčinah pa bo zagotovo odprt do 11. ure, pri čemer starše s sporočilom na vratih obveščajo, naj pokličejo ob 11. uri in ob 12.45, da preverijo, ali bodo morda spremembe zaradi stavke.