Znanost je v kavi, umetnost pa v skodelici

Proizvaja osem milijonov skodelic kave na dan, to pomeni 92 skodelic kave na sekundo – podjetje Illycaffè nudi vse od leta 1933 prvovrstno kavo, ki jo danes lahko uživamo v 140 državah sveta. Kvaliteta in trajnostni razvoj sta načeli, ki zaznamujejo uspeh in delovanje tega podjetja. Pomembnost tovrstnih dobrih praks so občutili tudi na Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa, ki so 12. aprila priredili webinar (spletni seminar) Inovacije in dobre prakse v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ) in pod pokroviteljstvom Zadružne kraške banke Trst Gorica. Tema večera je bila osnovana na temo kvalitete in trajnostnega razvoja – primer podjetja Illy. Uspeh in delovanje podjetja Illycaffè je orisal gost inženir David Brussa, direktor oddelka Total Quality pri omenjenem podjetju.

Kvaliteta je v malenkosti: za pripravo ene same skodelice ekspresne kave je potrebnih natanko 50 kavnih zrnc. Da bi dosegli to odličnost, je potrebna selekcija posameznih zrnc. To opravlja posebna naprava, ki zazna popolna zrnca in izbere dvajset milijonov le-teh na sekundo.

Zelena kava vsebuje preko tristo arom, ob procesu praženja se to število poveča na tisoč. Da se ohrani vrhunskost, se podjetje poslužuje posebne naprave – elektronskega nosu, ki prepozna arome kave v desetih minutah. Kot pojasnjuje inženir Brussa, kvalitete ni samo v kavi, ampak tudi v njenem ohišju – skodelici. Temu pravi znanost in umetnost kave. Znanost se nahaja v kavi sami in kvaliteti arom, ki jih ta vsebuje, ter v kvalitetnem procesu kot takem. Umetnost je izražena v skodelici, ki nudi kavi dom, ohišje.