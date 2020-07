Znanost mu je pisana na kožo

V šoli je lepo, če je mogoče šolsko snov povezati z nečim, kar nas veseli.To ve tudi Devan Sedmak, ki se je na ustnem izpitu letošnje koronamature predstavil s temo uporabe matematike v fiziki na primeru meta na koš. Mladenič iz Križa je namreč tudi košarkar, letos je igral za ekipo Bora v prvenstvu under 20.

Zlati maturant, ki je državni izpit z najvišjo oceno opravil na smeri uporabnih znanosti Znanstvenega liceja Franceta Prešerna, je imel na začetku mature nekaj treme, potem pa je opazil, da ne bo težav. Več kot je govoril, lažje mu je bilo. Izpostavil je tudi, da so bili profesorji prijazni in se je tudi zaradi njih sprostil.

»Stotice nisem povsem pričakoval, vedel sem sicer, da imam možnost, da bi prišel do najvišje ocene, in sem se zato zanjo tudi trudil.« Zadnji teden se je zelo posvetil maturi in je najvišjo oceno poskusil doseči.Po Devanovih besedah je bila priprava na maturo na daljavo težja, kot bi bila sicer, saj so nekaj programa obdelali tudi samostojno. »Prepričan sem, da bi bila ta priprava nezadostna za pisni del izpita, zato se mi je zdela ta različica mature, pri kateri smo imeli samo ustni izpit, najprimernejša.«