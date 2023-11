Znanost v očeh umetniških pripovedovalcev

Vzpenjanje po spiralnih stopniščih glavnega sedeža tržaške univerze po novem nekoliko spominja na newyorški Guggenheim museum, saj omogoča od današnjega dne mimoidočim odkrivanje umetniške plati univerzitetnega življenja. Shine bright like a diamond je naslov razstavi, ki želi gledalca opozoriti na bogastvo in kompleksnost akademskih študijskih programov ter na edinstvenost in vsestranskost človeškega bitja.

Med 6. in 14. novembrom je deseterica sodobnih umetnikov (Umberto Chiodi, Antonio Della Marina in Alessandra Zucchi, Giulia Iacolutti, Nicola Martini, Ryts Monet, Ruben Montini,Aryan Ozmaiei, Michele Seffino, Michele Spanghero in Alba Zari) živela na univerzi, v tesnem stiku s študenti, predavatelji in raziskovalci različnih univerzitetnih oddelkov, v katerih je vsak iskal navdih za uresničitev izvirnega umetniškega dela – instalacije, slike, skulpture, fotografije ali objekta. Projekt sodi med prireditve ob stoletnici tržaške univerze in razstava bo na ogled še vse prihodnje leto na glavnem sedežu na Trgu Evropa.