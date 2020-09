Znanstvene poslastice za vse okuse in starosti

»Bi preizkusila stroj, ki napoveduje prihodnost?,« je moški v leseni hišici na Velikem trgu dobrohotno privabil dekletce z nono. Pomisli na vprašanje in pritisni na gumb,« ji je pojasnil. Dekle je nekaj časa razmišljalo, naposled pa pritisnilo in ... »Prikazal se mi je odgovor – “Vprašaj koga drugega” ...« Nona je radovedno povprašala, katero je bilo vprašanje. »Zanimalo me je, ali se bo šola začela.« Še stroj nima ustreznega odgovora ...

Stroj je bil v tem primeru le hudomušna igra, ki še danes (med 14. in 21. uro) domuje na mestnem trgu v okviru festivala domiselnosti in znanstvene ustvarjalnosti Maker Faire, ki ga že sedmo leto zapored prirejajo Občina Trst, Mednarodni center za teoretsko fiziko ICTP, Znanstveni imaginarij in fundacija za napredek in svobodo znanosti FIT. Letos se festival vključuje med spremljevalne dogodke znanstvene prireditve Esof2020. Na Velikem trgu so se včeraj popoldne začeli zbirati radovedneži vseh starosti, ki so se sprehajali od hišice do hišice, kjer začasno domujejo izumitelji, univerzitetni študenti, oblikovalci in obrtniki, in jih spraševali »kaj je to?« in, če se je le dalo, se še sami preizkusili v kakem znanstvenem triku.

Magneti, rakete, »napake vezja« oz. tresoči se hroščki, domači »garažni« laserji, vodni vrtinci, burja, pa tudi robotki vseh velikosti, tudi tisti iz znanih filmov znanstvene fantastike, danes aktualne zaščitne maske ter daleč največ 3D tiskalnikov, ki so iz umetne smole ustvarjali najrazličnejše predmete. 120 znanstvenih ustvarjalcev je z veseljem znova in znova predstavljalo svoje projekte; med njimi so bili tudi dijaki zavoda Brignoli iz Gradišča z maketo Doberdobskega jezera oz. pogledom na Sočo, ki hiti proti morju.

