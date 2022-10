Znanstveni imaginarij odslej z dvonadstropno ponudbo

Muzej poljudne znanosti v Skladišču 26 Starega pristanišča je svojo ponudbo končno dopolnil s 1000 kvadratnimi metri na novo urejenega razstavnega prostora. Znanstveni imaginarij, ki se je leta 2020 odselil iz Grljana in zasedel eno od starejših skladišč pristanišča, se zdaj ponaša z dvonadstropno ponudbo. Svoj dom so tako po dveh letih dobili eksponati iz grljanskega sedeža. Optične in akustične iluzije pospremijo obiskovalca do sobane, ki je posvečena biologiji. Delo raziskovalca kognitivnih procesov Gaetana Kanizse predstavljajo v zanimivem kotičku z ogledali in zelenjavo. S posebno videoigro pa so svoj doprinos k razstavi dali znanstveniki padriškega parka AREA. Pred izhodom iz muzeja so v drugem nadstropju uredili tudi večji laboratorij in učilnico za predavanja.

Nove prostore, ki bodo obiskovalcem na voljo od nedelje dalje, so včeraj predstavili javnosti. Po uradnemu pozdravu predsednika Znanstvenega imaginarija Maria Bucherja, je prisotne nagovorila občinska odbornica Elisa Lodi. Tržaška občina ima namreč zaslugo, da je s svojimi močmi in s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine obnovila del skladišča, v katerem domuje muzej: »Danes je pomemben dan, saj smo ustvarili pravo atrakcijo, ki bo zadovoljila najbolj zahtevne obiskovalce.

V obnovo muzeja smo vložili dva milijona 700 tisoč evrov.« Pravi biser za Trst, kot ga je v svojem pozdravu imenovala direktorica znanstvenega parka AREA Caterina Petrillo, in pravi ponos za mesto.