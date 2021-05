Znanstvenik že od malih nog

Že od malih nog je Andrea Romanino bil zelo radoveden. Brata in sestro, ki sta sicer starejša, je stalno spraševal, kako deluje svet in zakaj se vse dogaja. Kmalu se je v njem porodila želja po spoznavanju narave in pot do znanosti je bila začrtana. Pravkar izvoljeni rektor visoke šole za napredne študije Sissa, ki v mednarodnem znanstvenem centru poučuje od leta 2014, komaj čaka, da bo nastopil novo službo. Rodil se je v ligurijskem mestu Imperia leta 1967, diplomiral iz fizike v Genovi, nato pa doktoriral na Univerzi v Pisi. Romanino, ki se posveča teoriji in fenomenologiji osnovnih sil, bo novembra nasledil Stefanu Ruffu.

Izvoljeni ste bili v drugem krogu z 72 glasovi na 107. S kakšnim vzdušjem se pripravljate na novo vlogo?

Z velikim veseljem. Hvaležen sem za zaupanje, ki so mi ga kolegi izkazali in nisem pričakoval izvolitve že v drugem krogu.

Visoka šola velja za primer dobre prakse med znanstvenimi instituti, pa vendar se kakšno slabost najde. Katerim težavam boste kljubovali?

Prostorskim. V času pandemije seveda nismo občutili prostorske stiske, dejansko pa je sedež premajhen. Želim, da bi vsi raziskovalci imeli svoje mesto na šoli, čeprav bomo tudi po končanem izrednem stanju delno nadaljevali z delom na daljavo. Kot vsi pred mano pa si bom prizadeval za iskanje podpor. Pomanjkanje štipendij za raziskovalce je kočljiv problem, s katerim se v Italiji vedno spopadamo. Sissa pa sloni na financiranju štipendij.