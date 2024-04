Znižane parkirnine v garažni hiši nakupovalnega središča

»Parkirišče nakupovalnega središča Il Giulia zasluži večje število uporabnikov.« Tako je na včerajšnji novinarski konferenci direktor podjetja Saba Italia Alessandro Crescenzi predstavil popuste za krajane, ki se hočejo izogniti iskanju parkirnih mest pri Svetem Ivanu in v Ulici Giulia.

Popuste za mesečne oziroma letne parkirnine uvajajo iz dveh razlogov. Po eni strani so pri Sabi zaznali potrebo po cenejših parkiriščih med Trgom Volontari Giuliani in Svetim Ivanom. Po drugi strani je parkirišče nakupovalnega središča Il Giulia stalno v veliki meri prazno. Po zadnjih prenovitvenih delih opažajo v nakupovalnem središču več živahnosti. Ta promet pa še zdaleč ne zadostuje za zapolnitev 990 parkirnih mest. S privlačnimi popusti računajo, da bodo v garažno hišo privabili kakih 200 avtomobilov.

V sodelovanju z Občino Trst se je podjetje Saba odločilo za mesečne in letne parkirnine po močno znižani ceni. Mesečne vstopnice v parkirišče stanejo po navadi 135 evrov, nova akcija pa je ceno znižala na 50 evrov. Letna znižana cena znaša 550 evrov, deljeno s 365 dnevi se krajanom torej obeta 1,5 evra parkirnine dnevno.

Saba bo v naslednjih dneh v bližini nakupovalnega središča izvedla komunikacijsko kampanjo, ker nameravajo krajanom čim bolj neposredno predstaviti popuste. Mesečne in letne karte so že na voljo v informacijskem uradu Sabe, ki se nahaja v Ulici Pietà 7 (v parkirišču ob glavni bolnišnici). Informacijski urad je odprt od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Zaželena je predhodna najava s klicem na številko 040 3490084, da bi strankam ne bilo treba čakati v vrsti.