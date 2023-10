Žrtev čakal pred poveljstvom karabinjerjev

Karabinjerji s poveljstva v Istrski ulici so v četrtek, 5. oktobra, aretirali 37-letnega moškega zaradi zalezovanja. Kljub prepovedi približevanja, ki jo je po ovadbi Tržačanke izdal sodnik za predhodne preiskave, jo je vseskozi zalezoval, pri čemer jo je nazadnje pričakal celo pred poveljstvom karabinjerjev v Istrski ulici. Ko so ga opazili, so ga aretirali zaradi nespoštovanja sodne odredbe. Prepeljali so ga v hišni pripor, ki ga bo prestal na svojem domu.

Ženska ga je ovadila zaradi večmesečnega zalezovanja. Vseskozi ji je pošiljal telefonska sporočila in jo klical, pri čemer je šlo za pravo zastraševanje, zaradi česar je z moškim prekinila vsakršno vez in je morala celo spremeniti svoje življenjske navade, da ga ne bi srečala.