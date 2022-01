Žrtev je bila stara 17 let

Sedemnajst let, toliko jih je bil star Robert Trajkovic, čigar truplo so sinoči odkrili v pritličnih prostorih stanovanjske stavbe v Ulici Rittmayer, v kateri obratuje tudi hostel. Tržaško tožilstvo je v zvezi z njegovo smrtjo pridržalo 21-letnega fanta. Njegovo zaslišanje se je začelo sinoči in se po prekinitvi, med katero so osumljenca odvedli v katinarsko bolnišnico zaradi slabosti, nadaljevalo danes dopoldne.

Fanta, ki že dolgo živi v Trstu, so danes odvedli v koronejski zapor, kjer bo počakal na nadaljevanje preiskave. Bremeni ga sum, da je štiri leta mlajšega fanta namerno ubil – zadušil naj bi ga z vrvico. Kot je tožilstvo zapisalo v uradni noti, pa se je zbiranje dokazov šele začelo: do nadaljnjega njegovo pravico do domneve nedolžnosti ščiti italijanska ustava. Preiskavo vodijo tržaški karabinjerji ob koordinaciji namestnice tožilca Lucie Baldovin. Kaj več bo povedala obdukcija, ki jo bo v prihodnjih dneh opravil sodni zdravnik Fulvio Costantinides. Tudi na primer natančno uro smrti: Roberta je namreč družina pogrešala vse od petka zvečer. Njegovi sorodniki so na družbenih omrežjih v soboto objavili več pozivov v upanju, da bi jim kdo posredoval koristne informacije o njegovih zadnjih premikih.

Oče ubitega fanta, Petar Trajkovic, je medtem za tiskovno agencijo Ansa dejal, da je imel Robert zmenek s svojim dekletom v nekem hostlu v mestu. Robert je dekle obvestil, da se je od Sv. Jakoba napotil proti Ulici Rittmayer. Z njo naj bi bil takrat njen bivši partner, ki naj bi nato nesrečnega Roberta prestregel in ubil.